В Крыму открылась выставка найденных на раскопках мечети XIV в. артефактов

В музее истории и археологии в Старом Крыму состоялось открытие выставки артефактов, обнаруженных на территории средневекового городища Солхат-Къырым и его окрестностях, сообщил депутат Государственной Думы от Республики Крым на своей странице в Facebook.

На выставке представлены материалы раскопок мавзолея комплекса мечети Узбека и медресе 1314 года, найденные Старокрымской археологической экспедицией Государственного Эрмитажа. Возглавлял экспедицию доктор исторических наук Марк Григорьевич Крамаровский.

«Под его началом более 40 лет проводятся раскопки средневекового Солхата, обнаружены десятки тысяч находок, выполнены исследования и опубликованы научные работы о полуострове периода Крымского ханства. Это бесценный труд, который вызывает глубокое уважение и признательность», – говорится в сообщении депутата.

Руслан Бальбек отметил, что многие их представленных находок были обнаружены несколько недель назад. К таким экспонатам можно отнести серьги, изготовленные ювелиром в конце XIV – начале XV веков.

Посетители выставки смогут увидеть архитектурные детали медресе, два фрагмента балкона минарета мечети Узбека, а также фрагмент внутреннего декора убранства мавзолея.

Источник: Вести.Севастополь