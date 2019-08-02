В Крыму открылся международный патриотический лагерь-форум

2 августа 2019     15
В Крыму открылся международный патриотический лагерь-форум

Сегодня, 2 августа, в поселке Новоозерное на левом берегу озера Донузлав начал работу ХIII Союзно-патриотический лагерь-форум “Молодая Гвардия. Крым. Донузлав – 2019”.

На полуостров приехали 200 человек не только из регионов России, но также с Донбасса, из ЛНР, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья и Белоруссии.

Молодые люди живут в палатках, готовят на костре и общаются с известными общественными и политическими деятелями, которые приглашены выступить с лекциями или провести мастер-классы. В течение 11 дней к ребятам приедут 3 депутата Госдумы, среди которых Владимир Шаманов, Герой России, председатель парламентского Комитета по обороне, Евгений Примаков и Казбек Тайсаев, а также два члена Совета Федерации.

Кроме образовательной части, у форума есть культурная и спортивная программы. Первая включает в себя концерт авторской песни, просмотр фильмов, турнир КВН и дискотеку, а вторая – обучение приемам рукопашного боя и стрельбе по мишеням, турниры по волейболу и мини-футболу, военно-спортивные игры.

Намечена и экскурсионная программа: ребята посетят музеи Севастополя, увидят мыс Фиолент и озеро Мангуп.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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Сегодня, 2 августа, в поселке Новоозерное на левом берегу озера Донузлав начал работу ХIII Союзно-патриотический лагерь-форум “Молодая Гвардия. Крым. Донузлав …



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