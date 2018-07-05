В Крыму оценили перспективу переименования Республики

5 июля 2018     147
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Глава национально-культурной автономии греков Крыма “Таврида”, депутат Госсовета РК Иван Шонус считает весьма перспективной инициативу о переименовании Республики Крым в Республику Крым — Таврида. Об этом он заявил на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА “Россия сегодня” в Симферополе.

“Какая может быть перспектива у того названия, которое действительно исторически принадлежит полуострову?..” — риторически заметил он.

Шонус напомнил, что полуостров называется Крымом, “а остальное время назывался Тавридой”.

“Есть все материальные исторические памятники, подтверждающие это. Екатерина Вторая в своем манифесте (о вхождении Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской Империи — ред.) упоминает о том, чтобы присоединить Крым как таврическую губернию. И Крым в царской России назывался Тавридой”, — пояснил глава автономии крымских греков.

Кроме того, по его мнению, переименование Крыма позволит “избавиться от различных поползновений со стороны стран Запада, которые какие-то претензии имеют к Республике Крым как к российскому субъекту”.

“Это (переименование Крыма — ред.) даст только позитивный момент для развития нашего полуострова. И есть такие прецеденты, как Северная Осетия (Алания), Якутия (Соха). Почему в Крыму не может восторжествовать историческая справедливость и он не может называться “Республика Крым — Таврида”?..” — заметил Шонус.

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее региональная национально-культурная автономия греков РК выступила с инициативой включить в название Республики Крым приставку “Таврида”.

 
crimea.ria.ru

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