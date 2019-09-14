В Крыму первые прошёл чемпионат по дрессировке собак

14 сентября 2019     15
В Крыму первые прошёл чемпионат по дрессировке собак

В селе Куйбышево состоялись первые в Республике соревнования по мондьорингу. Это специальная система дрессировки собак, включающая разные дисциплины: защиту, послушание и прыжки.

Чемпионат проходил в три этапа, в зависимости от уровня сложности испытаний. Основные участники соревнований – служебные собаки. Однако в последнее время круг пород расширяется. Мондьоринг набирает популярность в России.

В частности, в Крым приехали собаководы из разных городов страны, от Москвы до Владивостока. По результатам соревнований они получили квалификационные баллы, которые важны для спортивной карьеры собак.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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