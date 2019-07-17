В Крыму подготовят проект по спасению замка Ласточкино гнездо

На разработку научно-проектной документации по проведению противоаварийных работ в замке Ласточкино гнездо в Ялте правительство республики готово потратить 79,45 млн рублей. Такая закупка опубликована на официальном сайте госзакупок, сообщает Крыминформ.

В ноябре прошлого года было получено положительное заключение Главгосэкспертизы на масштабную реставрацию Ласточкина гнезда. Замок построен на отвесной 40-метровой скале Аврора в 1912 году.

Летом 2017 года геологи провели исследование скалы и сделали заключение, что Аврора находится в удовлетворительном состоянии. Но капитальный ремонт замка не проводился с 1970 года. До 2011 года там работал один из самых дорогих ресторанов Украины. Но никаких работ по сохранению памятника культуры его арендаторы не проводили.

Подрядчик, который выиграет конкурс, до 1 сентября 2020 года должен будет разработать проект по усилению скального основания, фундаментной плиты, плиты пола первого этажа, плит перекрытия и балкона. Также ему нужно будет провести реставрацию террасы, элементов ограждений, укрепить стены здания. Предстоит сделать ремонт кровли, потолков, лестниц и ступеней.

В сумму контракта также включены работы, в рамках которых подрядчик должен смонтировать системы электроснабжения и освещения, видеонаблюдения и архитектурной подсветки здания и скалы. Также среди задач – монтаж сетей связи и охранно-пожарной сигнализации.

После масштабной реконструкции Ласточкино гнездо будет открыто для всех желающих – внутри власти Крыма планируют разместить выставочный центр. Пока из-за аварийного состояния здания туристов внутрь не пускают, да и терраса замка тоже закрыта для посещения.

Источник: Вести.Севастополь