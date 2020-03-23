В Крыму подорожали сахар, масло и гречка

23 марта 2020     17
В Крыму подорожали сахар, масло и гречка

С 12 марта Главное управление потребительского рынка и лицензирования Севастополя проводит ежедневный мониторинг цен и наличия продуктов. Об этом сегодня на аппаратном совещании в правительстве города сообщил руководитель управления Вадим Кирпичников.

В период ажиотажа наиболее продаваемый товар восполнялся в торговых сетях за 2-4 часа. Больше всего людей на прошлой неделе посетили «Метро», были дни, когда в кассы выстраивались огромные очереди. Сейчас спрос уже падает, 21 и 22 марта зафиксировано падение спроса до 20% от обычных продаж. На дорогие продукты ажиотажа не наблюдалось.

С торговыми сетями власти Севастополя подписали меморандум о сохранении цен и минимальной наценке на социально значимые продукты.

А на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу в республике Крым было озвучено, что наблюдается увеличение цен на подсолнечное масло, сахар и гречневую крупу. На одном из крымских рынков был зафиксирован случай: мужчина продавал гречку по 100 рублей за килограмм. Подорожание сахара вызвано не распространением коронавируса и повышенным спросом, а увеличением курса валюты.

Как сообщил сегодня премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк, в Алтайском крае была заказана дополнительная партия гречневой крупы, и в ближайшие часы она поступит во все торговые сети полуострова.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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