В Крыму под открытым небом созрели грейпфруты

В Никитском ботаническом саду в начале февраля созрел грейпфрут. Такой большой урожай, говорят работники, они снимают впервые. Два дерева прошли акклиматизацию и начали активно плодоносить.

Внешне плоды похожи на мандарины, но по вкусу намного кислее.

«Уникальность дерева в том, что оно единственное в Крыму, в Никитском ботаническом саду. Но уже есть детки, которых мы черенкуем с этого дерева. Поэтому у нас будут саженцы, которые люди смогут выращивать в более северных районах в доме или в зимних садах», – рассказала Ольга Гончарова, агроном Никитского ботанического сада.

А в открытом грунте новый вид грейпфрута сможет расти по всему Южному берегу, а также в Севастополе, уверены селекционеры. Дерево довольно устойчиво к холодам.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь