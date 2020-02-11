В Крыму полсотни населенных пунктов оказались без электричества из-за непогоды

На полуострове из-за сильного ветра повреждены 20 линий электропередач. Нарушено электроснабжение в 47 населенных пунктах Крыма.

Причины аварийных отключений в сетях – обрывы проводов, их шлейфов и вязок из-за порывов ветра, повреждения проводов и опор линий электропередачи вследствие падения деревьев и их ветвей», – сообщает «Крымэнерго».

В настоящее время ведутся работы по поиску и устранению повреждений. На некоторых участках ЛЭП фиксируются повторные аварии.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь