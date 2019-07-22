В Крыму полуторагодовалого ребенка сбил мотоцикл

22 июля 2019     13
В Крыму полуторагодовалого ребенка сбил мотоцикл

19-летний мотоциклист сбил 1,5-годовалую девочку. Ребенок доставлен в реанимацию, сообщила пресс-служба МВД по республике Крым в понедельник.

Инцидент произошел накануне вечером в селе Филатовка Красноперекопского района.

«…местный житель, управляя мотоциклом «ИЖ», следуя по улице Крымской со стороны ул.Комсомольской, в направлении улицы Школьной, совершил наезд на малолетнего пешехода, пересекавшую проезжую часть слева направо по ходу движения мотоцикла, вне пешеходного перехода», – говорится в сообщении.

Предварительно у ребенка диагностировали ушиб мозга, перелом черепа, перелом бедра, кому II степени.

По факту ДТП проводится проверка, правоохранителями назначен ряд экспертиз.

Источник: Вести.Севастополь

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