В Крыму полуторагодовалого ребенка сбил мотоцикл

Предварительно у ребенка диагностировали ушиб мозга, перелом черепа, перелом бедра, кому II степени.

«…местный житель, управляя мотоциклом «ИЖ » , следуя по улице Крымской со стороны ул.Комсомольской, в направлении улицы Школьной, совершил наезд на малолетнего пешехода, пересекавшую проезжую часть слева направо по ходу движения мотоцикла, вне пешеходного перехода», – говорится в сообщении.

19-летний мотоциклист сбил 1,5-годовалую девочку. Ребенок доставлен в реанимацию, сообщила пресс-служба МВД по республике Крым в понедельник.

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