В Крыму после ДТП загорелся автомобиль

На трассе в Красногвардейском районе столкнулись два автомобиля.
Один из них вылетел на обочину автодороги и загорелся. Спасатели Главного управления МЧС России по Республике Крым ликвидировали возгорание.
Два пассажира автомобиля «Mercedes Vito» и пассажир «Nissan Altima» получили повреждения в результате ДТП и были доставлены в травматологическое отделение Красногвардейской центральной районной больницы.
Авария случилась на 591 км автодороги «Симферополь-Джанкой», сообщает пресс-служба МЧС Крыма.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь