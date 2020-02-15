В Крыму после ДТП загорелся автомобиль

На трассе в Красногвардейском районе столкнулись два автомобиля.

Один из них вылетел на обочину автодороги и загорелся. Спасатели Главного управления МЧС России по Республике Крым ликвидировали возгорание.

Два пассажира автомобиля «Mercedes Vito» и пассажир «Nissan Altima» получили повреждения в результате ДТП и были доставлены в травматологическое отделение Красногвардейской центральной районной больницы.

Авария случилась на 591 км автодороги «Симферополь-Джанкой», сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь