В Крыму потушили пожар площадью 8 гектаров

Сотрудники МЧС потушили пожар на поле пшеницы в районе села Островское, площадь которого составила 8 гектаров, сообщила пресс-служба ведомства по Республике Крым в четверг.

Сообщение о возгорании поступило спасателям накануне днем от местных жителей. На место инцидента сразу же были направлены 11 человек, 2 автоцистерны и 5 единиц техники.

«Основная задача, которая стояла перед крымскими пожарными во время ликвидации возгорания – не допустить распространения огня на поле пшеницы площадью более 100 га. Очень большой вклад в ликвидацию пожара внесла оперативно-маневренная группа района, которая показала хорошую подготовку к таким ситуациям». – сказал начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Александр Еремеев.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в течение 30 минут с момента поступления сообщения. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

Источник: Вести.Севастополь