В Крыму появится «Курортный патруль»

Ещё один ресурс для обратной связи с туристами разработан министерством курортов и туризма и министерством внутренней политики Крыма.

С помощью кнопки «Курортный патруль» на сайте правительства республики, страницах администраций городов и правительства в соцсетях можно будет отправить жалобы и предложения по вопросам туризма. В форме, кроме текстового поля, предусмотрена возможность прикрепления фото и видео. Также на своих страницах в социальных сетях под обращениями можно будет оставлять хештег #курортныйпатруль.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь