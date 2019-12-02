В Крыму появится «Курортный патруль»

2 декабря 2019     7
В Крыму появится «Курортный патруль»

Ещё один ресурс для обратной связи с туристами разработан министерством курортов и туризма и министерством внутренней политики Крыма.

С помощью кнопки «Курортный патруль» на сайте правительства республики, страницах администраций городов и правительства в соцсетях можно будет отправить жалобы и предложения по вопросам туризма. В форме, кроме текстового поля, предусмотрена возможность прикрепления фото и видео. Также на своих страницах в социальных сетях под обращениями можно будет оставлять хештег #курортныйпатруль.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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