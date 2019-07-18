В Крыму появится парк с арт-объектами молодых архитекторов

В августе на территории арт-кластера «Таврида» появится современный арт-парк, который должен стать одной из достопримечательностей Крыма. В числе первых там появятся объекты трех молодых архитекторов – победителей отборочного этапа фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ». Сам фестиваль пройдет с 20 по 26 августа под Судаком.

В конкурсе участвовали молодые дизайнеры и архитекторы от 18 до 35 лет, и проводился он в три этапа: прием заявок, онлайн-голосование за лучшие работы участников на сайте, экспертная оценка работы жюри конкурса.

В новом парке можно будет увидеть двустороннюю параметрическую скульптуру Ксении Хлебниковой из Новосибирска «Маяковский. Ван Гог». С одной стороны при помощи слоёв витражного стекла создана фигура Владимира Маяковского, а с другой стороны на зрителей смотрит уже Ван Гог. По словам Ксении, именно эти личности являют срез и концентрацию двух сторон великой силы искусства: один отражает его в красоте, другой – в правде.

Еще один победитель конкурса – световая скульптурная инсталляция «Люди нового времени». Ее создали Анастасия Пищугина и Анжела Чумичёва из Екатеринбурга.

И третий арт-объект, который должен появиться в парке, – работа Антона Николаенкова из Санкт-Петербурга «На волне». Это деревянная лодка, которая рассекает воздушные волны как Летучий Голландец – символ того, как можно и нужно иногда подниматься над повседневной суетой.

«Каждая из инсталляций отражает задумки и идеи молодых архитекторов и дизайнеров. И в этой связи мы решили дать возможность «высказаться», представить свои проекты ребятам со всей страны. Конкурсные работы были действительно сильными и впечатляющими, и по итогам непростого выбора три лучших проекта будут воплощены в жизнь и станут частью арт-парка уже к фестивалю творческих сообществ «Таврида – АРТ», который пройдет в конце августа», – рассказал руководитель проекта «Таврида» Сергей Першин.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы Центра развития культурных инициатив

Источник: Вести.Севастополь