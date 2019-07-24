В Крыму появится первый в России бассейн для хайдайвинга

Первый в России бассейн для хайдавинга, который будет служить тренировочной базой для спортсменов, может появится в Крыму. Об этом сообщил член технического комитета Международной федерации плавания (FINA) по хайдайвингу Дмитрий Саутин информационному агентству ТАСС.

«Есть люди, заинтересованные в строительстве базы для хайдайвинга. Начало уже положено, можно говорить, что скоро она появится. При этом она будет как трансформер: ее можно будет разобрать и отвезти в любой регион. База для хайдайвинга должна выглядеть приблизительно так же, как здесь, на чемпионате мира. Сейчас рассматриваем вариант с Крымом, где пока существует только вышка на скале», – сказал Саутин.

Объект FINA для хайдайвинга стоит 600 тысяч долларов, в России его планируют построить в два раза дешевле.

Хайдайвинг – это прыжки в воду с экстремальных высот. Одна из разновидностей хайдайвинга – клиффдайвинг, прыжки в воду со скал.

10 августа в Симеизе состоится Crimea Cliff Diving World Cup. 15 хайдайверов в том числе из Великобритании, Чехии и США, будут соревноваться за Кубок мира по прыжкам в воду с высоты 27 метров.

Источник: Вести.Севастополь