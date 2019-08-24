В Крыму по подозрению в кражах задержаны двое симферопольцев

Полиция Симферополя за сутки задержала двух подозреваемых в кражах транспортных средств, сообщила пресс-служба МВД по городу в субботу.

Первый подозреваемый, 30-летний симферополец, ранее судимый. Он признался, что похитил мопед, катался на нем по городу пока не разбил, а затем бросил на улице. Сумма ущерба владельцу составила восемь тысяч рублей.

Второй – 20-летний мужчина, был пойман по “горячим следам” после кражи велосипеда стоимостью 27 тысяч рублей.

В отношении злоумышленников возбуждены 2 уголовных дела, им грозит до 5 лет тюрьмы.



Источник: Вести.Севастополь