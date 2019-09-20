В Крыму предлагают создать морской заповедник

С предложением об организации первого в Чёрном море национального природного заповедника выступили сотрудники Федерального исследовательского центра «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН».
«Пришло время создать у берегов Крыма первый на Чёрном море национальный морской природный парк «Каркинитский». Он позволит объединить всю акваторию Каркинитского залива, во всяком случае за Бакальской косой», – приводит РИА Новости слова ведущего научного сотрудника центра Наталии Мильчаковой.
По её мнению, необходимость создания особо охраняемой природной зоны вызвана угрозой исчезновения Бакальской косы из-за добычи песка.
Учёные пообещали в ближайшее время подготовить обоснование проекта, и рассчитывают, что идея найдёт поддержку у государства.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: pixabay.com
Источник: Вести.Севастополь
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