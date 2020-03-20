В Крыму пресекли деятельность ячейки «Исламского государства»

ФСБ пресекла деятельность законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»* в трёх регионах.

Федеральная служба безопасности совместно с Росфинмониторингом установила, что ячейка ИГ действовала в Крыму, республике Коми и Ростовской области, сообщает «Интерфакс».

В регионах собирали средства для финансирования международной террористической организации под прикрытием благотворительности. Всего на счетах было обнаружено около двух миллионов рублей.

При обысках в домах подозреваемых изъяты платежные инструменты и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Оперативные мероприятия продолжаются.

*«Исламское государство» (ИГ) – запрещённая на территории России организация

Источник: Вести.Севастополь