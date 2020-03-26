В Крыму приостановили выполнение плановых операций

На время усиленных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в стационарах Республики Крым будут выполнять только экстренные операции.

Высвобождающиеся медицинские работники будут перенаправлены на выездную работу. Крымчан старшего возраста власти просят ограничить посещение поликлиник, а руководство медицинских организаций – не допускать в коридорах большого скопления людей. Поликлиники продолжают работу. Прекращена диспансеризация и профосмотры.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь