В Крыму при попытке инсценировать суицид жертвы, задержан подозреваемый в убийстве

Росгвардейцы в Джанкое задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и попытке инсценировать суицид.

В отдел полиции Джанкоя поступила информация о том, что на одной из улиц, около железной дороги, лежит тело женщины. К месту выехал экипаж вневедомственной охраны. Росгвардейцы заметили мужчину, который перетаскивал на рельсы тело женщины с признаками насильственной смерти. Они задержали и доставили ранее судимого 35-летнего горожанина в отдел полиции.

По версии следствия, во время застолья между мужчиной и его знакомой возник конфликт, который закончился нанесением ножевых ранений и смертью 37-летней женщины. Дождавшись ночи, подозреваемый попытался сымитировать самоубийство, чтобы скрыть следы преступления, сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Республике Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь