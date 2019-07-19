В Крыму при раскопках найден античный склеп с воинским захоронением

При раскопках некрополя Кыз-Аул в восточной части Крыма ученые обнаружили древний склеп с воинским, как предполагается, захоронением, сообщила пресс-служба фонда «Археология».

Склеп представляет собой каменное монументальное сооружение, в нем погребено 12 человек. В I веке нашей эры в таких склепах обычно хоронили военную знать Боспорского царства.

«С одним из захороненных был обнаружен железный меч. Также рядом с этими погребениями археологи находят захоронения коней. Есть мнение, что это были знаменитые кавалеристы-катафрактарии», – цитирует начальника экспедиции, археолога Павла Гецко информационное агенство ТАСС.

Работа ученых продолжается. После расчистки места захоронения они надеются увидеть основные предметы, которые обычно оставляли усопшим при погребении.

Анастасия Лазарева

Фото: фонд “Археология”

Источник: Вести.Севастополь