В Крыму проведут новый конкурс по покупке сейнера взамен "Норда"

Министерство транспорта Крыма проведёт еще один конкурс по закупке сейнера взамен арестованного на Украине судна “Норд”, сообщил заместитель министра Андрей Ксензов информационному агентству ТАСС.
Ранее экипаж рыболовного судна “Норд” и руководство керченского рыболовецкого кооператива “Колхоз имени Первого Мая” обратились к главе Республики Крым Сергею Аксенову с просьбой выделить предприятию судно для работы. 10 июля текущего года единая закупочная комиссия ООО “Морская дирекция” отменила конкурс по закупке из-за несоответствия заявленного для покупки судна техническому заданию.
«В настоящее время проводится подготовительная работа по проведению повторного открытого конкурса на приобретение рыболовецкого сейнера», – сообщил Ксензов.
В соответствии с условиями закупки, тип судна должен быть рыболовецким, оно должно быть построено не позднее 2004 года и находиться в рабочем состоянии.
Фото: realist.online
Источник: Вести.Севастополь