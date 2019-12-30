В Крыму произошло смертельное ДТП с грузовиком

30 декабря 2019 года на трассе в Белгородском районе столкнулись автобус и грузовик, в ДТП погиб один человек, трое получили травмы.

Грузовик Mersedes ехал из Симферополя в Керчь. Через некоторое время, у съезда в посёлок Зуя, автомобиль вырулил на встречную полосу и столкнулся с автобусом MAN. В результате аварии погиб сам водитель Mersedes, пострадали его пассажир и двое людей из автобуса, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сейчас на месте аварии полиция устанавливает причины происшествия.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь