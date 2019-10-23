В Крыму пройдет трехдневный Крестный ход

С иконой Казанской Божией матери участники Крестного хода дойдут от Белогорского района до Феодосии.

1 ноября в 5 утра в Топловском женском монастыре преподобномученицы Параскевы пройдет Божественная литургия, затем трапеза и молебен перед иконой Богородицы, после чего участники хода двинутся в путь, сообщает газета «Кафа». Предусмотрены остановки в селах Курское и Грушевка. Ночевать планируют в Старом Крыму.

2 ноября путь продолжится: предполагается остановка в селе Первомайское и ночлег в Насыпном. А 3 ноября в 15 часов жители Феодосии встретят Крестный ход на въезде в город, и все вместе отправятся в Феодосийский Казанский собор. В 9 часов утра 4 ноября – в день Казанской иконы – там состоится Божественная литургия, посвященная престольному празднику храма.

Впервые крестный ход по такому маршруту прошел в 1890 году, когда граф Николай Гейден передал в дар монастырю семейную реликвию – Казанскую икону Божией Матери. Она была точным списком с иконы, обретенной в Казани после пожара 1579 года. Граф пожертвовал ее монастырю в благодарность Богу за чудесное спасение императора Александра III и его семьи при крушении поезда на станции Борки 17 октября 1888 года.

Крестные ходы прекратились после Революции, когда монастырь разграбили и закрыли, а его помещения отдали сельскохозяйственной артели. В описи монастырского имущества 1921 года Казанская икона Божией Матери не значилась. Крестный ход на Осеннюю Казанскую возобновили только в 2004 году, в этом ноябре он пройдет уже в 16-ый раз.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта Крымской епархии

Источник: Вести.Севастополь