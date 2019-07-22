В Крыму пройдут рейды по выявлению нелегальных перевозчиков

22 июля 2019     14
В Крыму пройдут рейды по выявлению нелегальных перевозчиков

Министерству транспорта совместно с ГИБДД поручено выработать ряд мер по борьбе с нелегальными перевозчиками, сообщил сегодня глава республики Крым Сергей Аксёнов в своем Facebook.

Как сообщил глава республики, на данный момент более 50% рынка автомобильных пассажирских перевозок находится в тени.

Перевозчикам дается время для регистрации до 24 июля. С утра 25 июля стартует рейд, длительностью в 50 дней, цель которого – полная проверка перевозчиков.

«Силовые структуры поддержали нашу инициативу и готовы работать с материалами, представленными с камер видеонаблюдения. Таким образом, за первую неделю сотрудники ГИБДД совместно с Минтрансом проведут сплошной анализ всех автобусов, которые вели деятельность с 15 июня по 15 июля. По результатам анализа будет составлен список номеров нелегальных перевозчиков, благодаря чему сотрудники ГИБДД получат соответствующие ориентировки на перевозчиков, работающих без документов», – говорится в сообщении.

Источник: Вести.Севастополь

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