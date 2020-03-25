В Крыму проходят учения разведки Черноморского флота

Тактико-специальное учение проводят соединения разведки Черноморского флота, дислоцированные в Крыму.

Разведчики отработали варианты перемещения в район выполнения задач по земле, и на вертолётах Ми-8. На марше военные преодолели условно заражённые участки местности, провели разведку с применением беспилотников, отразили нападение диверсантов и авиации, эвакуировали «раненых» из боевых машин и оказали им первую помощь.

На полигоне разведчики в течение недели будут совершенствовать навыки организации наблюдательных постов, засад, поиска баз противника, работы с комплексом «Стрелец». В учениях задействовано более 100 человек и 30 единиц техники, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь