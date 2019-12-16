В Крыму прошли боевые учения с участием флота и авиации

Экипаж ракетного корабля провёл учебный бой с береговым противокорабельным ракетным комплексом «Бастион» и самолётами СУ-24М и Су-27.

В ходе мероприятий экипажам шести самолётов и БПКРК «Бастион» дали задание обнаружить и «уничтожить» вражеский корабль, в это время ПВО МРК «Вышний Волочёк» должен был противостоять удару с воздуха и поразить ракетами «Калибр» наземную военную цель, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Экипаж корабля не смог выполнить часть поставленной задачи и не нанёс урона по наземному объекту. Боевые учения показали способности флота противостоять угрозе использования современных видов вооружения «противником».

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь