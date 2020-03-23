В Крыму прошли учения береговой обороны

На полигоне Ангарский была смоделирована сложная обстановка, оборудованы учебные минные поля, различные заграждения, применялись пиротехнические средства, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

По легенде, во время марша подразделения в район проведения учений, на колонну напала диверсионная группа условного противника.

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