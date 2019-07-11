В Крыму пять самолетов ИЛ-76 продемонстрировали «афганский заход»

11 июля 2019     36
В Крыму пять самолетов ИЛ-76 продемонстрировали «афганский заход»

На полигоне «Опук» завершился основной практический этап совместных учений военно-транспортной авиации и ВДВ. Более 2000 десантников на 40 самолётах ИЛ-76МД высадились на площадках “Найманская” и “Охчи-Оба”.

Для военнослужащих седьмой десантно-штурмовой дивизии (она дислоцируется на Кубани и в Ставропольском крае) эта местность незнакомая, и, как уточнили командиры, особенно сложная.  Близость моря и порывистый ветер требуют высокой степени подготовки личного состава.

Затем десантники отработали захват аэродрома условного противника и подготовили грунтовую взлетно-посадочную полосу для приземления тяжелых военно-транспортных самолётов ИЛ-76. Пять бортов сымитировали так называемый “афганский заход” –  когда самолет садится практически вертикально, чтобы у противника не было возможности его отстрелить. Происходит крутое пикирование с отстрелом инфракрасных ловушек, чтобы обмануть ПВО условного противника. Борта вышли на посадочную прямую всего лишь в 1,5 км от полосы и пролетели над полигоном на экстремально низкой высоте с выпущенными шасси.

Источник: Вести.Севастополь

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