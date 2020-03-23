В Крыму разыскивают въехавших из зараженных коронавирусом стран

За сутки на территорию Крыма въехали около 400 человек. Не все из них указывают достоверную информацию о себе и регионе, из которого прибыли.

В анкетах прибывающие в Крым граждане указывают недостоверные данные, в частности – конечный пункт прибывания и телефоны, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Крым Наталья Пеньковская. По её словам, специальные сотрудники ищут несознательных граждан, в том числе через соцсети, и передают данные в правоохранительные органы.

Также стало известно, что первый заболевший 15 марта появлялся на работе, хотя сам он это первоначально отрицал. Все коллеги больного при содействии сотрудников МВД направлены на самоизоляцию.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь