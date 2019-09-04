В Крыму ремонтируют 100 сельских домов культуры

В настоящее время на территории республики в 100 домах культуры проводится капитальный. Об этом сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в программе «Открытая власть» на ТРК «Крым 24».

«Нужно, чтобы сельские клубы соответствовали современным требованиям, были центром культуры и досуга. Вот такие объекты будут магнитом притягивать людей», – заявил Константинов.

По его словам, к сегодняшнему дню из 100 домов культуры, в которых проводится капремонт, в 80 он вышел на завершающую стадию. Кроме того, в следующем году начнётся реализация федеральной программы «Сельский клуб».

Фото: pixabay.com

Источник: Вести.Севастополь