В Крыму росгвардейцы повторно задержали пьяного водителя на мопеде

В Евпатории задержан 39-летний житель Сакского района, ранее лишённый права управления за нетрезвую езду.
Сотрудники Росгвардии, находясь ночью на маршруте патрулирования, заметили мопед, водитель которого грубо нарушал ПДД. Увидев патрульный автомобиль, он попытался скрыться.
Транспортное средство было заблокировано и остановлено. У водителя наблюдались явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина был передан сотрудникам ГИБДД.
Проверка показала, что он уже был лишён водительских прав за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Крыму.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь