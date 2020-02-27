В Крыму сильный ветер сорвал крыши с двух зданий

Штормовой ветер 27 февраля повредил кровлю на двух зданиях Симферополя.
В 13:05 в службу спасения поступило сообщение о том, что металлическая крыша площадью 600 квадратных метров с многоэтажного здания на улице Киевская упала на припаркованные автомобили.
Несколькими часами позднее ветер сорвал крышу со склада на улице Элеваторной в Симферополе, сообщает Крыминформ со ссылкой на очевидцев. Конструкции упали на автобусную остановку.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото ГУ МЧС по Крыму
Источник: Вести.Севастополь
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