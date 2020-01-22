В Крыму собирают книги для ребят из детских домов

В Крыму во второй раз стартовала акция “Подари книгу ребенку”. В Международный день дарения книг -14 февраля – ребятам из детских домов вручат книги.

Чтобы стать участником акции, нужно до 13 февраля принести любую книгу в хорошем состоянии, которая была бы интересна детям, в пункт сбора – главный корпус Таврической академии КФУ в Симферополе. Также необходимо написать на форзаце теплые пожелания.

Как передает РИА Новости Крым, в прошлом году организаторы акции – крымское отделение “Российских студенческих отрядов” – собрали более 600 книг и передали их в Чеботарскую специальную школу-интернат в Сакском районе и Российский санитарно-реабилитационный центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Евпатории.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь