В Крыму собрали первый в этом году урожай томатов

Первые 22 тонны помидоров созрели в теплицах комбината «Белогорский». В целом в планах крымских аграриев на этот год вырастить в защищенном грунте более 6,5 тысяч тонн овощей.

Рассада была высажена 30 сентября, и в конце января в теплицах собрали первую партию томатов.

«Помидоры очень ароматные, выращены в экологически чистых условиях, с отличными вкусовыми качествами. Уверен, что эта продукция составит серьезную конкуренцию не только на местном, но и на мировом рынке», – цитирует слова министра сельского хозяйства республики Андрея Рюмшина агентство «Крыминформ».

Официальное открытие тепличного комбината «Белогорский» состоится 27 февраля 2020 года. Сейчас введена в эксплуатацию первая очередь площадью 9,1 га. Когда заработает весь комплекс, он сможет обеспечить потребности жителей Крыма в овощах. Уже заключено более десяти контрактов на поставку помидоров в торговые сети, работающие на территории полуострова. Также планируется, что крымские томаты будут экспортироваться в другие регионы России.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь