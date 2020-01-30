В Крыму собрали первый в этом году урожай томатов

30 января 2020     11
В Крыму собрали первый в этом году урожай томатов

Первые 22 тонны помидоров созрели в теплицах комбината «Белогорский». В целом в планах крымских аграриев на этот год  вырастить в защищенном грунте более 6,5 тысяч тонн овощей.

Рассада была высажена 30 сентября, и в конце января в теплицах собрали первую партию томатов.

«Помидоры очень ароматные, выращены в экологически чистых условиях, с отличными вкусовыми качествами. Уверен, что эта продукция составит серьезную конкуренцию не только на местном, но и на мировом рынке», – цитирует слова министра сельского хозяйства республики Андрея Рюмшина агентство «Крыминформ».

Официальное открытие тепличного комбината «Белогорский» состоится 27 февраля 2020 года. Сейчас введена в эксплуатацию первая очередь площадью 9,1 га. Когда заработает весь комплекс, он сможет обеспечить потребности жителей Крыма в овощах. Уже заключено более десяти контрактов на поставку помидоров в торговые сети, работающие на территории полуострова. Также планируется, что крымские томаты будут экспортироваться в другие регионы России.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Помощник Зеленского опроверг просьбу о встрече с Путиным
Помощник Зеленского опроверг просьбу о встрече с Путиным

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак опроверг информацию о том, что Киев направлял просьбу о встрече с российским лидером …


Севастополь ждёт туристов (ЧУДОВИЩНЫЕ ФОТО И ВИДЕО)
Севастополь ждёт туристов (ЧУДОВИЩНЫЕ ФОТО И ВИДЕО)

Корреспонденты «ИНФОРМЕРа» решили проверить, как обстоят дела на Историческом бульваре.    Справка:   Решение о проведении реконструкции Исторического бульвара было принято в 2015 …


Россия закрыла границу с Китаем
Россия закрыла границу с Китаем

  Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился о закрытии границы с Китаем на Дальнем востоке и других мероприятиях по борьбе со смертельным коронавирусом …


Уроженца Керчи будут судить за нанесение 30 ножевых ударов гражданской жене
Уроженца Керчи будут судить за нанесение 30 ножевых ударов гражданской жене

В октябре 2019 года 35-летний мужчина, проник в дом своей гражданской жены в одном из сёл Симферопольского района. В доме …


В Крыму собрали первый в этом году урожай томатов
В Крыму собрали первый в этом году урожай томатов

Первые 22 тонны помидоров созрели в теплицах комбината «Белогорский». В целом в планах крымских аграриев на этот год  вырастить в …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты