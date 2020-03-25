В Крыму собран первый урожай садовой земляники

В Крыму начался сезон сбора тепличной садовой земляники. Уже собраны первые 50 килограммов ягод.

В этом году сезон сбора земляники открыт на две недели раньше, чем в прошлом. В теплицах села Багерово уже собраны первые 50 килограммов ягод. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин в своем аккаунте в социальной сети Facebook.

Андрей Рюмшин уточнил, что этом году на испытании новый сорт ягоды, урожайность которого в два раза превышает обычные показатели.

На прилавки магазинов урожай поступит уже на следующей неделе.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото Facebook Андрея Рюмшина

Источник: Вести.Севастополь