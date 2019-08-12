В Крыму сожгли 9 кг запрещенных к ввозу сыров

В ходе проверки торговых точек в Ялте сотрудники Южного межрегионального Управления Россельхознадзора выявили более 9 килограмм сыров, запрещенных к ввозу в Россию, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

«В частности, государственные инспекторы выявили сыры в ассортименте производства стран Евросоюза общим весом 9,02 кг таких популярных сортов, как Дорблю, Камемберт, Бри и другие», – говорится в сообщении.

У собственников отсутствовали сертификаты, которые подтверждают происхождение и безопасность продукции. Сыры также не имели маркировки на русском языке.

Продукция изъята и уничтожена в печи-инсинераторе.



Источник: Вести.Севастополь