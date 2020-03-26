В Крыму созданы мобильные группы для контроля за людьми на карантине

26 марта 2020     12
В Крыму созданы мобильные группы для контроля за людьми на карантине

Сотрудники МВД, работники отделов по ГО и ЧС, соцзащиты и реабилитационных центров вошли в состав мобильных групп. 

Они созданы в помощь врачам при администрации каждого города и района Крыма. Об этом сегодня доложил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

Мобильные группы будут контролировать, соблюдают ли режим самоизоляции люди, вернувшиеся из-за рубежа. И в целом их задачей будет следить, как жители Крыма соблюдают карантин режим во время вынужденного общероссийского отпуска, который вводится с 28 марта по 5 апреля.

Количество сотрудников полиции на улицах вырастет на 25%, сообщил министр внутренних дел Республики Крым Павел Каранда. В первую очередь они будут обращать внимание на людей старше 65 лет, чтобы те меньше ходили по улицам, берегли себя и сидели дома. А сотрудники ГИБДД получили указание следить за водителями общественного транспорта, чтобы все они были в масках. 

Также МВД готово взять под военизированную охрану все обсерваторы – центры изоляции людей на карантине – и сопровождать автомобили скорой помощи, выезжающие на вызовы к больным с симптомами, похожими на коронавирус. 

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта pg21.ru

 

Источник: Вести.Севастополь

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