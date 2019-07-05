В Крыму созрели персики

Аграрии Бахчисарайского и Джанкойского районов приступили к сбору персиков ранних сортов. В этом году погода благоприятствует появлению хорошего урожая.

«Длительные периоды жаркой погоды сменяются дождями, и поэтому при правильном уходе персиковые сады могут дать максимум урожайности. В 2018 году валовой сбор персиков из-за засухи составил более 5 тысяч тонн, в этом году есть все предпосылки превзойти прошлогодние показатели», – заявил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин в интервью агентству «Крыминформ».

Персиковые деревья достаточно капризны: они тяжело переносят резкие перепады температуры и влажности, особенно по весне в период цветения. Более того, персик требует постоянной химической защиты от вредителей и болезней.

Общая площадь персиковых садов на полуострове составляет 1,3 тысячи гектаров. Основные посадки приходятся на Бахчисарайский, Кировский, Сакский, Джанкойский районы.

В начале июля крымские аграрии завершили сбор клубники, и уже отходит черешня.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта fermerok.info

Источник: Вести.Севастополь