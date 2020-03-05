В Крыму, сорвавшись со скалы, погиб житель Кирова

В Крыму со скалы Дива 4 марта в море упал молодой человек 1987 года рождения. Выжить ему не удалось.

К месту падения был вызван Ялтинский аварийно-спасательный отряд «КРЫМ-СПАС» и сотрудники ГИМС. Через час поисков водолазы отряда обнаружили тело в 15 метрах от скалы Дива на глубине около 13 метров.

Погибший был зарегистрирован в Кирове. Его тело сотрудники МЧС доставили на берег и передали сотрудникам полиции для проведения следственных действий.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь