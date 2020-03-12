В Крыму со стрельбой задержали пьяного водителя

12 марта 2020     7
В Крыму со стрельбой задержали пьяного водителя

Погоня со стрельбой произошла сегодня утром в Крыму. Водитель Audi 100 пытался скрыться от трех экипажей ДПС.

В районе ул. Воровского в Симферополе сотрудники ДПС обратили внимание на автомобиль, двигавшийся странным образом, и решили, что водитель может быть пьян. Требование об остановке, поданное жезлом и свистком, он проигнорировал. Тогда сотрудники ГИБДД пустились в погоню.

На одном из перекрестков Симферополя нарушитель, пытаясь уйти от преследования, не снижая скорости и создавая угрозу для пешеходов, проехал на красный свет светофора. На требования остановиться водитель не отвечал.  

Погоня продолжалась до Ангарского перевала, к поимке правонарушителя подключились еще два экипажа ДПС. Полицейские приняли решение о принудительной остановке автомобиля путем его повреждения. Однако даже после столкновения с патрульной машиной водитель Audi развернулся и попытался скрыться от инспекторов ДПС, сообщила пресс-служба УМВД.

Полицейские поняли, что придется применить табельное оружие и начали стрелять по колесам. Только таким способом удалось остановить нарушителя. В результате погони никто из ее участников не пострадал.

Выяснилось, что за рулем находился нетрезвый 30-летний симферополец. Он уже не раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, в том числе за управление автомобилем в состоянии опьянения и был лишен прав.

Сейчас в отношении молодого человека проводится проверка.

 Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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