В Крыму спасатели вытащили два застрявших в горах автомобиля

При подъёме на плато Долгоруковская яйла в размытом грунте застряли две машины с пассажирами, в том числе одним несовершеннолетним.

В 01:29 23 марта дежурному «КРЫМ-СПАС» поступил звонок от туристов на двух автомобилях, которые не смогли точно назвать своё местоположение.

«В результате 5-часовых поисковых работ, пострадавшие были обнаружены в районе хребта Дедов курень», – сообщил глава МЧС Республики Крым Сергей Шахов.

По его словам, вытащить автомобили удалось с помощью лебёдки. После этого спасатели проводили туристов до Симферополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь