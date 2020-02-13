В Крыму спасатели эвакуировали с обрыва автомобиль с людьми

В Белогорском районе машина с двумя людьми зависла на крутом обрыве.
В четверг, 12 февраля, в 23:35 в службу спасения поступило сообщение о том, что на крутом обрыве завис автомобиль «Нива», в котором находятся два человека, есть угроза опрокидывания, сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
Прибывшие спасатели выяснили, что водитель не учёл состояния грунтовых дорог после выпадения осадков и едва не съехал с обрыва. Спасатели с помощью лебёдки эвакуировали машину в безопасное место.Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь