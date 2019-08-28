В Крыму спасли тонущего под катером мужчину

Спасатель помог тонущему мужчине, которого течением уносило под лодку, сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым в среду.

Инцидент произошел накануне днем в селе Рыбачье, где сотрудник МЧС проводил отпуск.

«Я услышал крик женщины. Она просила помочь ее мужу, который, по неизвестным причинам, оказался под прогулочным катером в воде и тонул. Мужчина находился слишком близко к винтовой части плавательного средства. Двигатель у катера работал, мужчину течением воды уносило под лодку. Я не раздумывая, направился на помощь», – сказал спасатель Сергей Смородин.

Спасатель помог мужчине удержаться на воде, надел на него спасательный круг и доставил к берегу. там пострадавшему оказали первую медицинскую помощь.

Ранее в Песчаном спасли девочку, которую уносило в море на надувном круге. Отцу не удалось догнать дочь. На помощь девочке направились три спасателя на моторной лодке. Ребенка подняли на борт, отвезли на берег и передали родителям.

Источник: Вести.Севастополь