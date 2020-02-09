В Крыму спасли 10 туристов-экстремалов на внедорожниках

9 февраля 2020     20
В Крыму спасли 10 туристов-экстремалов на внедорожниках

Три автомобиля увязли в грунте, у них закончилось топливо, примёрзли тормозные колодки и сели аккумуляторы.

В субботу, 8 февраля, в 22:40 в службу спасения поступила информация, что в урочище Ай-Серез, в районе Судака, 10 туристов на трёх автомобилях застряли и не могут продолжить движение. К месту отправились шестеро спасателей на двух машинах повышенной проходимости.

«Обнаружили пострадавших в районе перевала Маски горы Бурус. Выяснилось, что 10 туристов на двух автомобилях «ВАЗ-2121» и одном «УАЗ», не рассчитали технические возможности своих транспортных средств», – рассказал глава МЧС Крыма Сергей Шахов.

Во внедорожниках закончилось топливо, примёрзли тормозные колодки и сели аккумуляторы. В это время температура воздуха опустилась до –15 градусов. Спасатели с помощью лебёдки переместили машины на устойчивый грунт. Работы продолжались около пяти часов. Медицинская помощь туристам не потребовалась.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: МЧС по Крыму

Источник: Вести.Севастополь

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