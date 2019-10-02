В Крыму стало больше туристов из Китая, Германии и США

На полуострове отмечают рост туристического потока из Китая, в этом году он вырос на 14%. Такие данные приводит РИА Новости Крым со ссылкой на председателя Комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка.

В целом в этом году Крым посетило на 5% иностранцев больше, чем в 2018-ом. Граждане Украины не в счет, потому что они и так лидируют в общем туристическом потоке.

В 2019 году в регионе побывали туристы из 159 стран мира, это на 15 стран больше, чем было в 2018-ом. Полуостров посетили 655 туристов из Индии и 156 из Австралии – здесь отмечен рост на 33%. Из Франции приехали 511 человек, из Италии – 470.

Но в лидерах, кроме Китая, также США (прирост в 13% и 718 человек) и Германия (7% и 2643 человека).

В Севастополе тоже подвели итоги летнего туристического сезона, с ними можно познакомиться здесь.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь