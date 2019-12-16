В Крыму суд вынес приговор организатору заказного убийства

Во время допроса обвиняемый рассказал о причинах и деталях совершённого преступления.

В 2016 году 38-летний житель Евпатории занимался строительным бизнесом и привлёк 41-летнего приятеля, с которым основал несколько фирм. В начале мая 2018 года мужчина взял в долг четыре миллиона рублей у стороннего предпринимателя передав их партнёру по бизнесу, тот потратил их на свои нужды.

Чтобы завладеть совместно основанными фирмами и не возвращать деньги, обвиняемый принял решение нанять убийцу для своего бизнес-партнёра. Помощником стал знакомый из Белгорода, сообщила пресс-служба ГСУ по Республике Крым и Севастополю.

Сообщники привезли коллегу к селу Раздолье, где и совершили преступление, накинув на шею мужчины верёвку. Через какое-то время он скончался. Преступники привязали к трупу груз и скинули в Михайловское озеро.

Суд приговорил 41-летнего организатора к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь