В Крыму третьи сутки ищут рыбака на надувной лодке

У берегов Алушты сегодня возобновились поиски рыбака, который в среду вышел в море на надувной лодке при шторме в три балла.

Сначала его искали на катере – обследуя акваторию Черного моря на удалении 7 миль от берега. В четверг с 8 утра в воздух поднялся вертолет МЧС России Ми-8 со спасателями на борту. До двух часов дня удалось обследовать 270 квадратных километров акватории и 100 км береговой линии от Алушты как в сторону Судака, так и Ялты.

Еще часть сотрудников МЧС пешком обходят берег – возможно, волны уже выбросили лодку. Пока поиски не дали никакого результата, сообщили в МЧС по республике Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь