В Крыму увековечили память подводника, погибшего в Баренцевом море летом 2019 года

18 марта 2020     12
В Крыму увековечили память подводника, погибшего в Баренцевом море летом 2019 года

В память о капитане 1 ранга Константине Сомове, погибшем на глубоководном аппарате АГС-31 в Баренцевом море, установили мемориальную доску.

Ее повесили на здании школы №7 поселка Новоозерное, которую Сомов окончил в 1987 году. Затем он поступил в Каспийское высшее военно-морское училище, по окончании которого проходил службу в различных частях Военно-Морского Флота, а затем в подразделении, осуществляющем испытания и эксплуатацию глубоководных технических средств, сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Константин Сомов погиб 1 июля 2019 года при ликвидации пожара на глубоководной станции. Он и еще 14 членов экипажа ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания, тем самым спасли своих товарищей и предотвратили аварию ядерной энергоустановки аппарата. А 4 июля Указом Президента страны Сомову посмертно было присвоено звание Героя России.

В траурной церемонии открытия мемориальной доски приняли участие представители командования Крымской военно-морской базы и армейского корпуса Черноморского флота. Приехали сослуживцы Константина Сомова. А вдова моряка Татьяна передала в школьный музей копии государственных наград, фотографии и личные вещи своего супруга.

В октябре и декабре в Севастополе открыли мемориальные доски в честь еще двух погибших подводников: Андрея Воскресенского и Владимира Абанкина. 

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото с сайта Город24

Источник: Вести.Севастополь

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