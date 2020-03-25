В Крыму установлены рекомендованные цены на основные продукты питания

На территории полуострова создан перечень из 52 основных продуктов питания, на которые установлены рекомендованные цены, которые не рекомендуется превышать.

Представители торговых сетей и власти Республики Крым подписали меморандум о фиксации цен на продукты первой необходимости. Также рекомендации по ценам переданы в муниципалитеты. Властям районов Сергей Аксёнов предложил лично встретиться с руководителями предприятий торговли и довести рекомендации до их сведения, а также регулярно проверять цены в торговых точках.

Кроме того, руководство республики направило федеральным властям предложение на три месяца зафиксировать цены на необходимые лекарства и средства дезинфекции.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь