В Крыму у двоих мужчин изъяли крупную партию наркотиков

30 августа 2019     20
В Крыму у двоих мужчин изъяли крупную партию наркотиков

Полиция изъяла у двух местных жителей более 3 килограммов синтетических наркотиков, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым в пятницу.

Правоохранители остановили автомобиль “Мерседес-Бенц” на дороге Черноморское-Евпатория. На переднем сидении машины лежал рюкзак, внутри которого находили полимерные пакеты с синтетическим веществом, вес каждого пакета – около килограмма.

Согласно заключению экспертизы, вещество в пакетах – наркотик, который относится к производным N-метилэфедрона.

В отношении мужчин 1985 и 1973 годов рождения возбуждено уголовное дело, им грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь 30.08.2019
Вести Севастополь 30.08.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Кто начал драку? Следователи проверяют версию о конфликте военных с отдыхающими у бухты Омега. – Хотели …


В Севастополе пройдет первенство по дзюдо среди юниоров
В Севастополе пройдет первенство по дзюдо среди юниоров

31 августа в Доме культуры рыбаков по улице Корчагина,1а, состоится первенство Севастополя среди юниоров и юниорок до 23 лет, сообщила …


В Крыму у двоих мужчин изъяли крупную партию наркотиков
В Крыму у двоих мужчин изъяли крупную партию наркотиков

Полиция изъяла у двух местных жителей более 3 килограммов синтетических наркотиков, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым в пятницу. Правоохранители …


Группа исторического шоу флагоносцев из Италии выступила в Херсонесе
Группа исторического шоу флагоносцев из Италии выступила в Херсонесе

Сегодня в “Херсонесе Таврическом” стартовал второй международный фестиваль “Земля добра и мира”. Организаторы подчеркивают, фестиваль народный, но не народного творчества. …


Запуск новой взлетно-посадочной полосы в Шереметьево вновь перенесли
Запуск новой взлетно-посадочной полосы в Шереметьево вновь перенесли

Официальный запуск новой взлетно-посадочной полосы в московском аэропорту Шереметьево вновь перенесли. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщает РИА Новости …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты