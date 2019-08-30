В Крыму у двоих мужчин изъяли крупную партию наркотиков

Полиция изъяла у двух местных жителей более 3 килограммов синтетических наркотиков, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым в пятницу.

Правоохранители остановили автомобиль “Мерседес-Бенц” на дороге Черноморское-Евпатория. На переднем сидении машины лежал рюкзак, внутри которого находили полимерные пакеты с синтетическим веществом, вес каждого пакета – около килограмма.

Согласно заключению экспертизы, вещество в пакетах – наркотик, который относится к производным N-метилэфедрона.

В отношении мужчин 1985 и 1973 годов рождения возбуждено уголовное дело, им грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь